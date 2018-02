Araçatuba e Sertãozinho classificados A penúltima rodada classificatória do Campeonato Paulista da Série A3 - terceira divisão - definiu os dois semifinalistas do Grupo 1: Araçatuba e Sertãozinho, respectivamente, com 26 e 25 pontos. No Grupo 2, há forte equilíbrio. Mesmo sem jogar, o Guaratinguetá lidera com 22 pontos, mas as duas vagas ainda podem ficar com XV de Piracicaba, Palmeiras B e Taubaté. A classificação no Grupo 1 foi definida à tarde no empate por 1 a 1 entre Noroeste (20) e Barretos (18). À noite, o Sertãozinho jogou despreocupado e mesmo perdendo para o Jaboticabal, por 3 a 0, pôde comemorar a vaga. O líder Araçatuba também perdeu em Bebedouro: 2 a 1 para a Internacional. À tarde, o XV de Jaú venceu a Paraguaçuense por WO. No Grupo 2, a disputa foi acirrada entre os times que fogem do rebaixamento. O Independente venceu o Osasco, chegando aos 14 pontos, ainda em penúltimo lugar. O próprio Osasco, com 15 pontos, está ameaçado, o mesmo acontecendo com a Ferroviária, que tem 12 pontos após a vitória por 2 a 1 sobre o XV de Piracicaba. O Palmeiras B venceu o Rio Claro, por 3 a 1, ficando na vice-liderança com o XV - ambos têm 21 pontos. A rodada será completada nesta quinta-feira com o jogo isolado entre Guaratinguetá e Taubaté. A última rodada será realizada no fim de semana, quando serão definidos os dois semifinalistas e o time rebaixado. Classificação: Grupo 1 - 1) Araçatuba 26 pontos; 2) Sertãozinho 25; 3) Noroeste 20; 4) Jaboticabal 19; 5) Barretos e XV de Jaú 18; 7) Internacional 15; 8) Paraguaçuense 0. Grupo 2 - 1) Guaratinguetá 22 pontos; 2) XV de Piracicaba e Palmeiras B 21; 4) Taubaté 19; 5) Rio Claro 17; 6) Osasco 15; 7)Independente 14; 8) Ferroviária 12.