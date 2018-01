Araçatuba empata e lidera Série A3 Completando a quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A3, nesta quinta-feira à noite, o Araçatuba arrancou um empate em Sertãozinho, contra o time da casa, por 1 a 1. Com este resultado, o Araçatuba está na liderança isolada do Grupo 1 com dez pontos, enquanto o Sertãozinho segue na terceira posição, com oito. O Sertãozinho abriu o placar no primeiro tempo com Lelo. Na etapa final, o Araçatuba empatou com Marcos Dias, que marcou seu sexto gol na competição, isolando-se na artilharia.