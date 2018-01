Araçatuba goleia e lidera Série A3 O Araçatuba confirmou seu favoritismo e goleou o Paraguaçuense, por 3 a 0, nesta sexta-feira à noite, na abertura da 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3. Único invicto na competição, o Araçatuba assumiu a liderança isolada do Grupo 1, com 23 pontos. A Paraguaçuense continua sem somar ponto em 11 jogos. Uma verdadeira façanha que pode lhe valer o rebaixamento ainda nesta rodada, desde que a Internacional de Bebedouro, penúltima colocada com oito pontos, some um ponto contra o Noroeste. A rodada será completada, neste sábado, com outros seis jogos.