Araçatuba joga pela classificação A 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3 terá início neste sábado, com a realização de duas partidas à noite. O destaque fica para o confronto entre Araçatuba e Noroeste, que será realizado no estádio "Ademar de Barros", em Araçatuba, às 20 horas. Se vencer, o time da casa garante vaga nas semifinais da competição. A partida terá transmissão, ao vivo, da Rede Vida de Televisão. O time de Bauru, terceiro colocado, já somou 19 pontos. O Araçatuba, porém, segue como único invicto e com 23 pontos. No outro jogo, válido pelo Grupo 2, o Guaratinguetá recebe o Palmeiras-B, no Estádio Municipal "Dario Rodrigues Leite", em Guaratinguetá , às 20h30. O time da capital paulista, que soma 18 pontos, espera manter a liderança. O Guaratinguetá, terceiro colocado com 16 pontos, ainda sonha com a classificação. Eis todos os jogos da rodada: Sábado - 20 horas - Araçatuba x Noroeste; 20h30 - Guaratinguetá x Palmeiras-B; domingo - 15 horas - ECO x Ferroviária; 16 horas - Paraguaçuense x Inter de Bebedouro; Jaboticabal x Barretos; Sertãozinho x XV de Jaú; XV de Piracicaba x Rio Claro e Taubaté x Independente. Classificação: Grupo 1 - 1) Araçatuba 23 pontos; 2) Sertãozinho 22; 3) Noroeste 19; 4) Barretos 16; 5) 6) XV de Jaú e Jaboticabal 15; 7) Internacional 9; 8) Paraguaçuense 0. Grupo 2 - 1) Palmeiras B 18; 2) Rio Claro 17; 3) Guaratinguetá e Taubaté 16; 5) Independente e XV de Piracicaba 15; 7) Osasco 10; 8) Ferroviária 9.