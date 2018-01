Araçatuba quita dívida na FPF com cheques pré-datados Com medo de sofrer sanções mais pesadas por parte da Federação Paulista de Futebol, como a desfiliação da entidade, a direção do Araçatuba quitou seus débitos com a entidade. Assim, poderá disputar os últimos dois jogos da Série A-3 do Campeonato Paulista, onde é lanterna, com dois pontos negativos, e já rebaixado para a Segunda Divisão. A dívida paga é de R$ 7 mil, referente a taxas de arbitragem, e foi quitada com cinco cheques pré-datados. Mesmo assim, o time perdeu pontos nos jogos cancelados diante de Monte Azul e Ferroviária. Agora poderá enfrentar, para cumprimento de tabela, Francana e Flamengo. Troca de técnico Faltando duas rodadas para o final da primeira fase, o Olímpia trocou de treinador após a derrota, por 2 a 0, para o Monte Azul. Ivair Santos volta a ser auxiliar técnico, e agora quem comanda o time é Carlos Rossi, que dirigiu o Independente, de Limeira, durante parte da competição. O Olímpia luta, com mais quatro times, por uma das quatro vagas restantes para a segunda fase da competição. As outras quatro posições já foram preenchidas por Ferroviária, XV de Piracicaba, Votoraty e Monte Azul. Na parte debaixo da tabela, a disputa também esquenta para ver quem será rebaixado. Além do Araçatuba, mais três times vão cair. ECO, Mauaense, Primavera, Francana e Santacruzense disputam para escapar da degola. A penúltima rodada da competição começa neste sábado, com três jogos, e se completa no domingo, com mais sete partidas.