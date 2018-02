Araçatuba se classifica na série A3 A 12.ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-3 classificou um time para as semifinais e rebaixou outro neste domingo à tarde. A Paraguaçuense perdeu para a Internacional de Bebedouro e já está rebaixada para a Série B-1, quarta divisão do estado. O time ainda não marcou pontos na competição e é o último colocado do Grupo 1. No mesmo Grupo, enquanto uns choram outros comemoram. O Araçatuba, invicto, se garantiu na segunda fase ao vencer o Noroeste, por 3 a 1, no sábado à noite. A segunda vaga fica entre Sertãozinho e Noroeste, com 25 pontos e 19, respectivamente. Pelo Grupo 2, a Ferroviária está virtualmente rebaixada para a Série B-1, após perder para o ECO-Osasco, por 2 a 1. A Ferroviária tem mais dois jogos pela frente e, além de vencê-los, tem que torcer por outros resultados para escapar da quarta divisão. No Grupo 2, tudo está embolado e nenhum clube ainda está classificado. Predominância das equipes do Vale do Paraíba, Taubaté e Guaratinguetá, que lideram com 19 pontos ganhos. Logo atrás, com 18 pontos, vêm o XV de Piracicaba, que venceu o Rio Claro por 2 a 1, e Palmeiras-B, que perdeu por 3 a 1 para o Guará, no sábado à noite. O Rio Claro, com 17 pontos, ainda sonha com a classificação. Sonho que pode parecer utópico para o Independente, que soma 15 pontos e tem chances matemáticas de classificação. Resultados da rodada: Araçatuba 2 x 1 Noroeste; Guaratinguetá 3 x 1 Palmeiras B; Osasco 2 x 1 Ferroviária; Paraguaçuense 1 x 2 Internacional; Jaboticabal 0 x 0 Barretos; Sertãozinho 4 x 0 XV de Jaú; XV de Piracicaba 2 x 1 Rio Claro e Taubaté 2 x 0 Independente. Classificação: Grupo 1 - 1) Araçatuba 26 pontos; 2) Sertãozinho 25; 3) Noroeste 19; 4) Barretos 17; 5) Jaboticabal 16; 6) XV de Jaú 15; 7) Internacional 9; 8) Paraguaçuense 0. Grupo 2 - 1) Taubaté e Guaratinguetá 19 pontos; 3) XV de Piracicaba e Palmeiras B 18; 5) Rio Claro 17; 6) Independente 15; 7) Osasco 13; 8) Ferroviária 9.