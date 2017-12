Araçatuba soma primeiro ponto na A-2 O Araçatuba, finalmente, conseguiu somar seu primeiro ponto dentro do Campeonato Paulista da Série A-2. Nesta sexta-feira à noite, em casa, empatou com o São Bento, por 2 a 2, na abertura da sétima rodada. Luiz Pará abriu o placar para o Araçatuba aos 24 minutos, ampliando aos 27 minutos. Nenê diminuiu aos 32 minutos. E foi o mesmo Nenê que igualou o placar aos 41 minutos do segundo tempo. O Araçatuba é lanterna com apenas um ponto. O São Bento tem oito pontos. A rodada prevê apenas um jogo neste sábado, às 15 horas, entre Nacional e Atlético Sorocaba, na capital. Os outros seis jogos serão disputados domingo.