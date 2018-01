Araçatuba tem julgamento adiado Atendendo a pedido do próprio advogado do Araçatuba, o Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol, adiou o julgamento do recurso do clube que perdeu cinco pontos dentro do Campeonato Paulista da Série A-2. "Vamos juntar mais provas e testemunhas", justificou o advogado João Zanforlim, que garante ter condições de provar que os supostos erros na inscrição de alguns jogadores foram de responsabilidade do setor de registro da própria entidade. O Araçatuba perdeu cinco pontos porque teria usado alguns jogadores irregulares na partida contra o Etti Jundiaí, na abertura da Série A-2. O AEA venceu o jogo, mas acabou perdendo os pontos. O time tem, no momento, cinco pontos na 12ª posição e se recuperar os pontos perdidos fica na briga direta pelo acesso dentro do campeonato. O novo julgamento ainda não tem data definida, mesmo porque os trabalhos serão paralisados por causa do carnaval.