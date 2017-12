Araçatuba tenta vencer na Série A-2 Lanterna do Campeonato Paulista da Série A-2, com apenas dois pontos em nove jogos, o Araçatuba tenta sua primeira vitória na competição diante do Olímpia, nesta sexta-feira, às 20h30, abrindo a décima rodada. O jogo será realizado em Birigüi, porque o clube não pagou taxas de arbitragem à Federação Paulista e perdeu seu mando de jogo. Enquanto o AEA luta contra o rebaixamento, o Olímpia tem 13 pontos na sexta posição e ainda sonha com uma das quatro vagas nas semifinais. Os outros sete jogos da rodada serão disputados domingo. Francana e Rio Preto são líderes com 16 pontos, seguidos pelo Marília, que tem um ponto a menos. Classificação - 1) Francana e Rio Preto 16; 3) Marília 15; 4) Flamengo e Mirassol 14; 6) Olímpia e Bragantino 13; 8) São José, Comercial e Bandeirante 12; 11) Nacional 11; 12) Sorocaba e São Bento 10; 14) Sãocarlense e Paraguaçuense 9; 16) Araçatuba 2.