Araçatuba troca de técnico na A2 Para tentar uma virada na reta final do Campeonato Paulista da Série A2, a diretoria do Araçatuba resolveu trocar de técnico: demitiu Vitor Hugo e contratou Polozi que já vai estrear diante do Bragantino, nesta terça-feira à noite, em casa, no Estádio Adhemar de Barros. Os dois time brigam por uma das duas vagas dentro do Grupo 3, onde somam três pontos. O líder é o Juventus, com sete, seguido pelo Comercial, com quatro, que se enfrentam no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. A queda de Vitor Hugo foi determinada pela derrota para o Bragantino, sábado, por 1 a 0, em Bragança Paulista. O novo técnico fez um treino tático à tarde e não confirmou o time para o jogo do "tudo ou nada" desta terça à noite, na abertura do returno da segunda fase.