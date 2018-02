Araçatuba vai à final e sobe para A2 O Araçatuba assegurou sua presença na final do Campeonato Paulista da Série A3 ao ganhar em casa do Palmeiras B, por 3 a 1, neste sábado à noite, no estádio Adhemar de Barros. No primeiro jogo, o Araçatuba já tinha vencido pelo mesmo placar, no Parque Antártica, em São Paulo. A vitória também garantiu o retorno do time à segunda divisão estadual, um ano após ser rebaixado, e uma grande festa na cidade, inclusive com desfile em carro aberto do Corpo de Bombeiros pelas ruas centrais. O outro finalista sairá do confronto entre Taubaté e Sertãozinho, segunda-feira à noite, no Vale do Paraíba. No primeiro jogo, o Sertãozinho venceu por 1 a 0, em casa, e agora pode até empatar para ser finalista e também subir à Série A2. O título da Série A3 será definido em duas datas já confirmadas: dia 27, quinta-feira, às 20 horas, e domingo, dia 30, às 10 horas. A grande final será disputada em Araçatuba, que teve a melhor campanha na fase inicial. No jogo deste sábado, o Palmeiras B precisava vencer e até se arriscou com o esquema ofensivo 3-5-2. Mas o Araçatuba abriu o placar aos 39 minutos, com André Cunha. No segundo tempo, o time da capital empatou com Thon, aos 23, mas dois minutos depois sofreu o segundo gol com Adilson. O meia Carlinhos, cobrando falta, completou o placar aos 32. O Palmeiras ainda teve a chance de descontar aos 45 minutos, quando Barão cobrou pênalti mas o goleiro Rogério defendeu.