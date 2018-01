Araçatuba vence Comercial fora de casa O Araçatuba conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Paulista da Série A-2 neste sábado, na abertura da quarta rodada da competição. Jogando em Ribeirão Preto, a equipe de Araçatuba não se intimidou e venceu a partida por 1 a 0. O resultado deixou os visitantes ainda invictos, na quinta colocação do Grupo 1, com cinco pontos. Já o Comercial, com apenas três pontos, é o sétimo colocado. O único gol da partida foi marcado pelo meia Flavinho, aos quatro minutos do segundo tempo. Após cruzamento na área, ele aproveitou na segunda trave e tocou para o gol. O goleiro ainda tentou salvar, mas a bola já havia entrado. Apesar do resultado magro, os visitantes se portaram melhor na maior parte do tempo. Neste domingo, mais seis partidas completam a rodada.