Araçatuba vence e larga na frente O Araçatuba aproveitou bem o fato de estrear em casa na segunda fase do Campeonato Paulista da Série A-2 para vencer o Comercial por 1 a 0, neste domingo à noite, no Estádio Adhemar de Barros. Com o resultado, o Araçatuba ficou momentaneamente na liderança do Grupo 3, ao lado do Juventus, que no sábado venceu o Bragantino por 3 a 2, em Bragança Paulista. O Comercial, sem pontuar, ficou ao lado do Bragantino. O jogo em Araçatuba foi bem disputado, principalmente no primeiro tempo. Mas foi leal por parte dos jogadores, uma vez que não saiu nenhum cartão amarelo. O gol da vitória do time da casa foi marcado pelo zagueiro Douglas Richard, mas contra, aos 19 minutos do primeiro tempo, numa cabeçada errada. O Comercial não perdia havia seis jogos. Graças a um gol de falta do meia Juninho aos 45 minutos do segundo tempo, o Mirassol venceu em casa o Bandeirante por 1 a 0, neste domingo à tarde, no Estádio José Maria de Campos Maia. Com o suado resultado em casa, o Mirassol ficou provisoriamente na liderança do Grupo 4, com três pontos, e ao lado do São Bento, que no sábado, em Bauru, venceu o Noroeste por 1 a 0. O BEC, sem pontuar, está junto do Noroeste. O jogo foi bastante equilibrado, apesar de leve domínio territorial do time da casa no primeiro tempo. No segundo tempo, o Mirassol se viu prejudicado pela expulsão de Cláudio Brito e teve que se segurar na defesa. Mesmo assim venceu e largou na frente.