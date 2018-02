Araçatuba vence o líder Taquaritinga Fechando a sétima rodada do Campeonato Paulista da Série A-2, neste domingo à noite, o Araçatuba venceu o Taquaritinga, por 2 a 0, quebrando a invencibilidade do líder do Grupo 1, ainda com 16 pontos. O time da casa, com 12 pontos, ocupa a t erceira posição. Júlio César abriu o placar, cobrando pênalti, logo aos dois minutos do primeiro tempo. O segundo gol saiu aos 39 minutos da etapa final, com Lúcio, de cabeça. Agora só dois times estão invictos dentro da competição: o Bandeirante, vice-líder do Grupo 1, com 15 pontos, e o São Bento, líder absoluto do Grupo 2, com 21 pontos e com 100% de aproveitamento. Resultados da 7ª rodada: Bragantino 2 x 1 Oeste; São Bento 1 x 0 Taubaté; Sertãozinho 1 x 1 Francana; Noroeste 2 x 0 Flamengo; Mirassol 2 x 0 Botafogo; Rio Preto 1 x 4 Olímpia; Guaratinguetá 1 x 2 Nacional; Matonense 0 x 1 Juventus; Comercial 1 x 5 Bande irante e Araçatuba 2 x 0 Taquaritinga. Classificação: Grupo 1 - 1) Taquaritinga 16 pontos; 2) Bandeirante 15; 3) Araçatuba 12; 4) Mirassol 11; 5) Mirassol e Sertãozinho 9; 7) Rio Preto 8; 8) Botafogo 7; 9) Francana 4; 10) Olímpia 3. Grupo 2 - 1) São Bento 21 pontos; 2) Juventus e Nacional 14; 4) Taubaté e Bragantino 13; 6) Noroeste 10; 7) Guaratinguetá 8; 8) Flamengo 4; 9) Oeste 3; 10) Matonense 0.