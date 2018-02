Araçatuba vence o Palmeiras-B Com três gols no primeiro tempo, a Araçatuba venceu o Palmeiras-B por 3 a 1 e deu passo importante rumo ao acesso à Série A-2 do Campeonato Paulista. Com o resultado, no jogo de volta em Araçatuba, o time do interior pode perder por até dois gols de diferença que ainda assim garante vaga na final da competição. O primeiro gol aconteceu logo aos nove minutos, com Adilson marcando um gol olímpico que contou com a ajuda do goleiro Bruno. O segundo não demorou a surgir. Aos 22, após cruzamento de Celico, Marcos Dias, de cabeça, ampliou. Os visitantes ainda fizeram o terceiro aos 44. Após boa jogada de Adilson e Marcos Dias, que já tinham deixado suas marcas no jogo, André Cunha recebeu livre e marcou mais um, fechando o placar do primeiro tempo. O Palmeiras voltou melhor na etapa final e descontou aos 18 minutos com Willians cobrando falta com perfeição. O vencedor deste confronto vai decidir o título com o vencedor de Taubaté X Sertãozinho. O primeiro jogo destes times seria realizado Quinta-feira, mas foi adiado devido uma pendência judicial. Campeão e vice da Série A3 vão assegurar o acesso à Série A2 em 2004.