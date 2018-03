Araçatuba vence Olímpia de virada na A2 O Araçatuba venceu o Olímpia, em casa, por 2 a 1, nesta quinta-feira à noite, graças a ousadia do técnico China, que fez sua estréia no comando do time. Em partida isolada pelo Campeonato Paulista da Série A2, o treinador, que também é secretário de esportes da prefeitura, trocou um lateral e um meia por dois atacantes quando o time empatava por 1 a 1. E deu certo. O atacante Ferrinho, que entrou no lugar do lateral-direito Fabrício, marcou o gol da vitória aos 41 minutos do segundo tempo. Agora o Araçatuba chegou aos 14 pontos e deixou a vice-lanterna, pelo menos até a rodada de domingo. Já o Olímpia continua com 15 pontos na quarta colocação, que deverá perder após a continuação da rodada. O Olímpia vencia a partida com um gol de Barrinha, de cabeça, marcado aos 35 minutos do primeiro tempo. Sem rumo, o time de Araçatuba batia cabeça em campo e não levar outro gol era a torcida mais recorrente nas arquibancadas. Mas em um gesto ousado, China colocou os atacantes em campo. Jogando desde o início, Alexandre Pedalada marcou o gol de empate aos 27 minutos. Sem muito efeito ofensivo o time não dava sinais de que conseguiria uma virada. Mas ela veio, ironicamente nos pés de Ferrinho. Os dois times voltam a campo na quarta-feira fora de casa. O Araçatuba enfrenta o líder Francana e o Olímpia vai até Taquaritinga enfrentar o CAT.