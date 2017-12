Aragonés mudará quase toda a equipe contra Arábia Saudita Com a classificação às oitavas-de-final assegurada, o técnico da Espanha, Luis Aragonés, disse nesta terça-feira que vai mudar praticamente toda a equipe titular para a partida da próxima sexta, contra a Arábia Saudita, no encerramento da primeira fase do grupo H. Aragonés já adiantou que os atacantes Raúl e David Villa jogarão um tempo cada um, e que poupará Fernando Torres, artilheiro da Copa, com três gols, e toda a defesa. O treinador assegurou que a Espanha vai levar o jogo a sério, porque confia plenamente em todos os convocados. Segundo ele, o objetivo é terminar com nove pontos, sem pensar no adversário das oitavas-de-final. "Não tenho preferência por nenhum adversário. Venha quem vier. A França parece estar mal fisicamente, a Suíça é jovem como nós, e na Coréia do Sul todos correm muito". Luis Aragonés apontou o meia Cesc Fábregas como o destaque da vitória sobre a Tunísia, de virada, por 3 a 1, nesta segunda. "Ele se aproximou de Xabi Alonso e foi um jogador importante", disse.