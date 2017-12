Aragonés quer conter a euforia na Espanha após goleada A preocupação do técnico da Espanha, Luis Aragonés, é frear a euforia que tomou conta da torcida após a goleada de quarta-feira, por 4 a 0, sobre a Ucrânia, na estréia das duas equipes no Grupo H. O treinador agradeceu os elogios gerais e mostrou humildade ao receber cumprimentos em seguida ao jogo: ?Não ganhamos nada. É preciso seguir passo a passo e ter os pés no chão?. O discurso foi repetido pelos jogadores, que tiveram um dia de folga nesta quinta. O atacante Fernando Torres, autor de um dos gols, que foi visitado pelos pais na concentração da seleção, em Kamen, admitiu que começar ganhando eleva o moral do grupo. ?Mas temos de manter o padrão contra a Tunísia e com certeza tudo voltará a dar certo. Mas o mais importante é termos consciência de que não ganhamos nada ainda?, declarou o jogador, que é peça-chave no esquema de Aragonés. ?Ele sabe finalizar e é muito rápido?, elogiou o treinador. ?E também sabe que precisa aprimorar alguns fundamentos.?