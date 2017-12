Aragonés renova contrato e segue com a Espanha até 2008 O treinador Luis Aragonés afirmou, nesta sexta-feira, que renovou seu contrato com a Federação Espanhola de Futebol por mais dois anos, até a Eurocopa de 2008, que será realizada conjuntamente por Suíça e Áustria. "A Federação me informou que está contente com meu trabalho. Eles queriam renovar, e isso me agradou", ressaltou. Aos 67 anos, Aragonés havia sugerido, logo após a eliminação da seleção espanhola nas oitavas-de-final do Mundial, pela França, que poderia pedir demissão. Badalada por uma série invicta de 22 partidas antes do Mundial, a Espanha chegou como uma das candidatas ao título. Passou a uma das favoritas após a primeira rodada da primeira fase, quando goleou a Ucrânia por 4 a 0. Animada com o primeiro lugar no grupo H, com três vitórias em três jogos, a equipe enfrentou a França nas oitavas-de-final e perdeu por 3 a 1, terminando a Copa na 9ª colocação.