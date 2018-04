Arana e Léo Santos são baixas e Jadson treina entre os reservas no Corinthians

O elenco do Corinthians realizou mais um treinamento nesta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, com novidades. O meia Jadson participou da atividade como reserva e o zagueiro Léo Santos e o lateral-esquerdo Guilherme Arana foram as ausências, pois ambos sentem dores musculares.

Inicialmente, a situação dos dois não preocupam e ambos devem estar no gramado na quinta-feira. Sem eles, o técnico Fábio Carille comandou mais um treinamento tático e esboçou a formação titular com Moisés no lugar de Arana e Clayson entre os titulares.

Jadson treinou entre os reservas, após se recuperar de dores na costela. Após a atividade, o meia conversou com Carille no gramado. O time ensaiado por Carille foi Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Moisés; Gabriel, Maycon, Clayson, Rodriguinho e Romero; Jô.

Pedrinho deixou o treinamento antes do fim alegando dores no joelho esquerdo. O clube ainda não divulgou a situação clínica do meia, que estava treinando no time reserva.

Danilo mais uma vez treinou bem e está muito próximo de voltar a jogar. Existe uma possibilidade dele ir para o banco de reservas diante do Vitória, sábado, na Arena Corinthians. Mas a tendência é que ele esteja apto apenas diante do Atlético-GO, no sábado da semana que vem.