Arana faz piada com Clayson e brinca: ‘Neymar me ligou, hein?’

Guilherme Arana é só alegria no Corinthians. Vivendo um excelente momento, titular absoluto, um dos destaques do time líder do Campeonato Brasileiro e invicto há 33 jogos, o jovem de 20 anos esbanjou bom humor durante entrevista coletiva nesta sexta-feira. Brincou com o companheiro Clayson, falou do seu corte de cabelo e até disse que Neymar o chamou para defender o Paris Saint-Germain.

Ao ser questionado sobre seu futuro no clube, já que teve o nome envolvido em possíveis negociações com clubes da Europa, o lateral brincou. “O Neymar me ligou, hein? Estou brincando. Estou feliz aqui e sou funcionário do Corinthians. Estamos vivendo uma grande fase com essa camisa e deixo esses assuntos com meu empresário e família para resolver”, desconversou o lateral.

Animado, Arana acha que é difícil no momento, mas não descarta a possibilidade de ser lembrado por Tite na seleção brasileira. “Concorrência é muito grande. Tem o Marcelo, Filipe Luis… mas eu não deixo de sonhar. Até a Copa tem muita coisa para acontecer. Tenho que desempenhar meu futebol porque tem muita gente olhando”, comentou.

Um dos times que tentou contratar o lateral-esquerdo foi o Bordeaux, da França. Ou seja, Arana poderia ter que enfrentar Neymar. “Dificíl , né? Ele joga do outro lado do campo, mas só de saber que terá o Neymar pela frente, você já fica com medo de tomar caneta ou algo assim”, disse.

Arana deu entrevista coletiva ao lado de Clayson, que será mantido na equipe que enfrenta o Sport. Diversas vezes ao longo, o lateral se referia ao companheiro como anão, ironizando os 1,66m do atacante, que mais tímido, preferiu não entrar na ‘pilha’ do companheiro. “Deixa ele falar, depois eu falo o apelido dele e vai ficar feio”, ameaçou.

Até o corte de cabelo foi assunto. Arana já apareceu com um corte onde estava escrito ZL (Zona Leste) na cabeça e atualmente joga com o número 13, fazendo referência a sua camisa. “Cada hora um penteado diferente. Tá louco”, disse Clayson. O animado lateral não baixou a guarda. “Estou fazendo moda. Vejo no instagram muita gente cortando o cabelo assim também. Não posso ser igual os outros. O que posso dizer é que mais para frente devemos ter novidades”, prometeu.