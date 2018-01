Arana perde treino e Corinthians atuará com Yago improvisado

A esperança de Tite de contar com Guilherme Arana para o clássico diante do Santos, neste domingo, no Itaquerão, foi por água abaixo neste sábado. O jovem lateral-esquerdo voltou a sentir dores musculares, ficou fora da atividade do Corinthians e será substituído por Yago na partida que acontecerá às 11 horas, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Guilherme Arana chegou a treinar na sexta e indicou que teria condições de ir para o jogo. Mas neste sábado pela manhã voltou a lesão na coxa esquerda. Sem ele e o titular Uendel, que também se contundiu contra o Internacional, Tite terá que improvisar o zagueiro Yago pelo setor.

A escalação de Yago foi confirmada na atividade deste sábado, quando o zagueiro cumpriu a função no trabalho tático comandado por Tite. Desta forma, o Corinthians vai para o clássico com: Cássio; Fagner, Felipe, Gil e Yago; Ralf, Jadson, Elias, Renato Augusto e Malcom; Vagner Love.