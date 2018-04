Aránguiz, Anderson, Nilmar e D'Alessandro desfalcam o Inter

O técnico Diego Aguirre terá que quebrar a cabeça para armar o Internacional diante do Juventude neste domingo, em Caxias do Sul, pelo Campeonato Gaúcho. Quatro jogadores que poderiam ser titulares no confronto foram vetados pelo departamento médico do clube por conta de problemas musculares: o volante Aránguiz, os meias Anderson e D'Alessandro e o atacante Nilmar.

Os casos de Anderson e Aránguiz são os mais antigos. O meia recém-contratado junto ao Manchester United sofreu uma lesão muscular na coxa, enquanto o chileno tem um problema no músculo adutor. Os dois já haviam sido desfalques na vitória por 3 a 2 sobre o Emelec, quarta-feira, pela Libertadores.

Já D'Alessandro e Nilmar sofreram lesões justamente contra o Emelec. O meia argentino precisou ser substituído no fim do primeiro tempo com um problema na coxa. Nilmar sentiu a mesma contusão já no fim da partida e inclusive precisou deixar o gramado, mesmo com o Inter já tendo realizado as três alterações.

O prejuízo só não é maior porque Aguirre já pretendia escalar um time misto para o confronto. Foi assim, aliás, que ele armou o Inter no treinamento desta sexta. A atividade contou com uma grande novidade: a presença do argentino Lisandro López entre os titulares.

Contratado recentemente, o atacante deverá fazer sua estreia com a camisa colorada, justamente na vaga do lesionado Nilmar. Depois de ser reserva diante do Emelec, Jorge Henrique também treinou e deverá ter mais uma chance entre os 11 titulares.

Mas estas não foram as únicas novidades do treinamento. O zagueiro Ernando, por exemplo, foi improvisado na lateral direita e deve atuar pelo setor. Se repetir o time desta sexta diante do Juventude, Aguirre escalará o Inter com: Muriel; Ernando, Paulão, Juan e Geferson; Rodrigo Dourado, Alan Ruschel, Jorge Henrique, Valdívia e Alisson Farias; Lisandro López.