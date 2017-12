Aranha encara dura missão na Ponte Sem o goleiro Lauro, suspenso com três cartões amarelos, caberá ao reserva Aranha a missão de defender o gol da Ponte Preta no jogo diante do líder Atlético-PR, domingo à tarde, em Campinas. Ele terá pela frente o segundo melhor ataque do Brasileiro, com 81 gols, e o artilheiro do campeonato, o atacante Washington, que já marcou 30. "A gente já tem conversado bastante para acertar a marcação. Sei que esta será uma grande chance na minha carreira e espero dar conta do recado", disse Aranha, que completou 24 anos nesta quarta-feira. Aranha esperava essa chance há 82 jogos, período em que Lauro atuou ininterruptamente. "O reserva sempre deve estar preparado. Para goleiro a situação ainda é mais complicada, mas nunca desisti", revelou. Além da entrade de Aranha, a Ponte tenta acertar o sistema de marcação, que falhou nos últimos três jogos, quando o time sofreu 11 gols - 2 a 2 com o Vasco, 3 a 0 para o São Caetano e 6 a 1 para o Grêmio. Por conta disso, o técnico Nenê Santana ainda não definiu o time. O problema maior é mesmo definir o setor defensivo, com dois ou três zagueiros. Na lateral-direita, com a suspensão de André Cunha, fica a possibilidade de Ângelo atuar, já que o reserva imediato da posição, Luciano Baiano, ainda não está totalmente recuperado de uma lesão muscular no abdomen. No meio-de-campo, estão confirmadas as voltas dos experientes volantes Marcus Vinícius, liberado pelo departamento médico, e Romeu, que cumpriu suspensão automática. Em 9º lugar no campeonato, com 58 pontos, a Ponte Preta ainda sonha em garantir uma vaga na Copa Sul-Americana de 2005.