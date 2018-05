Arão celebra empate do Palmeiras e vê Fla vivo: 'Foi bem legal eles tropeçarem'

O volante Willian Arão não escondeu a felicidade com o empate do Palmeiras diante do Atlético-MG na última quinta-feira, por 1 a 1. O resultado diminuiu a distância do líder do Campeonato Brasileiro para o Flamengo, agora em cinco pontos - 71 a 66. A três rodadas para o fim da competição, o jogador continua acreditando no título rubro-negro.

"Não vi o jogo (do Palmeiras), mas recebi algumas mensagens no celular informando o placar. Não creio que renove as esperanças, porque ela nunca se apagou. Enquanto for possível matematicamente, não desistiremos nunca. Foi bem bacana receber a notícia que eles tropeçaram. Agora precisamos focar em fazer uma grande partida no domingo e torcer para que eles tropecem novamente", declarou nesta sexta-feira.

Apesar da esperança, Arão sabe que a tarefa não é fácil. Além de depender de seguidos tropeços do Palmeiras, o Flamengo precisa vencer as partidas que lhe restam. O jogador confia na força da torcida rubro-negra para que a equipe ao menos faça sua parte nestas últimas três rodadas, já que nas duas próximas (contra Coritiba e o Santos) atua em casa.

"A torcida sempre fez a diferença em todos os lugares onde fomos, como mandante ou visitante. Sempre nos apoiaram. Sabemos que ainda não vencemos no Rio e, apesar de termos feito bons jogos, infelizmente não conseguimos os resultados. Espero que possamos dar a vitória que esses torcedores merecem no domingo", comentou.

Arão ainda minimizou o peso destas partidas e afirmou que há tempos o Flamengo tem jogado "finais". "Estamos disputando finais há bastante tempo. Sempre jogando finais desde que ficamos a três, quatro pontos de distância do Palmeiras. Sabemos da importância dessas últimas três partidas. Estamos descansando, fazendo uma boa preparação para conseguirmos ter um grande desempenho no domingo."