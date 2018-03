Arão elogia Fluminense e pede 'preparação especial' no Flamengo para final

O Flamengo já vive a semana da decisão da Taça Guanabara. O clássico diante do Fluminense, no domingo, definirá o campeão do primeiro turno do Campeonato Carioca e já tira o sono dos jogadores de ambos os lados. Diante de um rival que já mostrou sua qualidade em 2017, o volante Willian Arão pediu que o time rubro-negro faça uma "preparação especial" para a partida.

"A gente sabe da qualidade dos jogadores do setor ofensivo do Fluminense. Vamos ter que nos preparar de maneira especial por ser um clássico, para neutralizar as peças deles e sair bem dessa partida", comentou. "Sei que é uma equipe bem rápida, leve, com uma movimentação muito grande. Sei que vai ser um jogo muito difícil. Precisamos neutralizar essa movimentação deles."

A menos de uma semana para a partida, o clássico ainda não tem lugar definido. Os clubes defendem a realização do confronto no Engenhão com a presença das duas torcidas, até porque a chance de o duelo acontecer no Maracanã é remota, mas somente uma reunião nesta quarta definirá a sede. Para Arão, o importante é que o confronto aconteça no Rio.

"Estamos falando de Campeonato Carioca. Acho que não é só a minha a vontade de que o jogo seja no Rio de Janeiro, com estádio lotado. Precisamos de grandes públicos. A minha vontade é de que seja no Rio, mas isso, obviamente, foge do meu querer. Eu e outros jogadores gostaríamos muito disso. Por ser uma final, tinha que ser num estádio grande, com grande público, que comporte esse grande clássico", pediu.