Araraquara é campeã paulista feminino Araraquara venceu São Bernardo do Campo por 1 a 0 neste domingo e conquistou o título de campeão paulista de futebol feminino de 2004. O gol da vitória foi marcado por Elaine, aos 20 minutos do segundo tempo. Ela acertou um belo chute da entrada da grande área e na comemoração não escondeu seu coração santista. Ao estilo dos homens, comemorou levantando sua camisa, exibindo a frase "Santos, campeão!". Era o que faltava para o delírio total no Teixeirão , repleto de santistas. Elaine, atacante da seleção brasileira medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas encheu o pé, num lance dividido, não dando chance de defesa para a goleira Priscilla, do São Bernardo. "Na hora tive que decidir rápido, entre ajeitar a bola e chutar. Preferi o chute e Deus me ajudou", explicou após o jogo. Este lance, na verdade, foi um dos poucos marcantes no segundo tempo, marcado pelo equilíbrio entre os dois adversários. Na primeira etapa, mais descansadas, as meninas ainda criaram boas chances de gols, mas o placar ficou em branco. O troféu foi entregue às campeãs pelo presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Marco Polo Del Nero, e por Lars Grael, secretário de Esportes, Lazer e Turismo do Estado de São Paulo. As duas entidades organizaram em conjunto a competição, disputada em apenas cinco finais de semana com 32 times, nos moldes da Copa do Mundo.