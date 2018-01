Araújo busca recorde contra São Paulo O atacante Araújo vai para a partida contra o São Paulo, neste sábado, em Goiânia, com uma motivação especial. Quer se tornar o maior artilheiro da história do Goiás. Na goleada de 6 a 1 sobre o Fluminense , no último final de semana, ele fez dois e passou a ser o jogador a marcar mais vezes pelo Goiás em campeonatos brasileiros, com 50 gols. No jogo deste sábado, o atacante pode atingir mais uma marca expressiva e se tornar o maior artilheiro da história do Goiás, ao lado de Dill. Araújo tem 131 gols na carreira, enquanto Dill, o atual artilheiro, tem 133. ?Tenho muita identificação pelo clube que me profissionalizou e me projetou para o futebol brasileiro. O Goiás é um dos grandes clubes do país e ter a oportunidade de entrar para a história como seu principal artilheiro é a maior honra que eu poderia ter. Tenho uma motivação a mais para esta partida?, disse.