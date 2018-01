Araújo pode reforçar o Botafogo O atacante Araújo, do Gamba Osaka, pode reforçar o Botafogo para a disputa do Campeonato Brasileiro. O jogador conversou pelo telefone com o técnico Paulo César Gusmão que lhe revelou o interesse do Alvinegro em contratá-lo. Araújo ficou feliz com a iniciativa do clube carioca, mas acredita que a diretoria do Gamba Osaka não vai liberá-lo com facilidade, já que pagou cerca de US$ 1,5 milhão para tirá-lo do Shimizu S-Pulse, no início da temporada. "Estive para voltar ao futebol brasileiro por duas vezes este ano. O Cruzeiro tentou me contratar no início da temporada, mas o Gamba Osaka pagou a multa rescisória ao Shimizu S-Pulse e o negócio acabou não acontecendo. Depois, soube que o Cuca demonstrou o interesse em contar comigo quando assumiu o Flamengo. Por isso, prefiro não me precipitar neste caso do Botafogo, mas não descarto a possibilidade de acertar com o clube", disse Araújo, que despontou no futebol brasileiro jogando pelo Goiás.