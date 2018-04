Arbeloa volta a treinar e pode reforçar o Real Madrid

Arbeloa não entra em campo desde o segundo jogo das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa contra o Galatasaray, disputado no dia 9 de abril, mas agora parece estar recuperado de uma lesão nas costas. Assim, ele pode retornar ao time nesse fim de semana ou ao menos na decisão da Copa do Rei, marcada para 17 de maio, contra o Atlético de Madrid.

Diante do Espanyol, o Real Madrid não poderá contar com os lesionados Sergio Ramos e Marcelo, que fazem tratamento no departamento médico, assim como Ozil. O time madrilenho é o vice-líder do Campeonato Espanhol com 80 pontos e precisa vencer no sábado e contar com um tropeço do Barcelona diante do Atlético de Madrid para seguir com chances de ser campeão nacional.