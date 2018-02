Arbitragem de domingo preocupa Avaí O presidente do Avaí João Nilson Zunino voltou a demonstrar preocupação quanto a arbitragem que será definida, nesta quarta-feira, para a condução da decisiva partida diante do Fortaleza, no próximo sábado. Na capital cearense, o Avaí jogará favorecido pelo empate para ingressar na Série A de 2005. No início da semana, o dirigente encaminhou pedido à Federação Catarinense de Futebol a fim de que intercedesse junto ao departamento de arbitragem da CBF na indicação de um árbitro brasileiro integrante dos quadros da FIFA para conduzir o jogo. "Desde que não venha a ser o Heber Roberto Lopes, todos serão bem-vindos", afirmou o dirigente. Zunino lembra a atuação do árbitro paranaense quando o Avaí, em casa, jogou diante do mesmo Fortaleza pela primeira rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B. Na oportunidade, o time catarinense teve, segundo ele, um gol legítimo anulado durante o segundo tempo da partida que terminou empatada em zero a zero.