Arbitragem mudou o destino da Lusa O refúgio da Portuguesa procurando calma no interior paulista, na cidade de Itu, serviu para deixar os jogadores focados no jogo decisivo contra o Náutico, sábado em Recife (PE), mas não impediu que voltassem as recordações das partidas conturbadas na fase final. O técnico Giba acredita que o destino do time seria outro não fossem as desastrosas arbitragens. "Fomos literalmente assaltados. Na segunda rodada, contra o Náutico (derrota por 4 a 1), e na terceira contra o Grêmio (1 a 1), fomos roubados", analisou o treinador. Nos dois jogos, a Lusa teve cinco jogadores expulsos: Rafael Toledo, Rodrigo Pontes, Johnson, Cléber e Celsinho. A expulsão mais polêmica delas ocorreu contra o Náutico e o clube chegou a conseguir o efeito suspensivo para o angolano Johnson, pelo equívoco do cartão vermelho recebido. O objetivo agora é retomar a confiança dos atletas para que o estigma da Portuguesa de retroceder no momento da decisão não influencie negativamente. A Lusa está na lanterna do quadrangular final, com cinco pontos, quatro a menos que o líder Grêmio. Agora precisa vencer o Santa Cruz e ainda torcer para que o Náutico não vença o Grêmio, também em Recife. O Santa Cruz tem sete, seguido pelo Náutico, com seis pontos. Dentro de campo, o problema está minimizado para o último jogo, já que o único suspenso é o lateral-direito Maurício, que será substituído por Wilton Goiano. O volante Almir assustou ao ficar de fora do treino por cansaço muscular mas realizou tratamento e está confirmado no meio de campo. Com força quase total, a dúvida principal passa a ser o esquema a ser utilizado. Fora de casa, Giba adotou a formação com dois atacantes, no tradicional 4-4-2 mas, pelas circunstâncias, com a necessidade de vencer, os três atacantes, normalmente usados no Canindé, podem ser mantido em pleno Arruda e diante de mais de 50 mil torcedores.