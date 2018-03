Arbitragem preocupa técnico Dé O técnico do Botafogo, Dé, informou nesta quarta-feira que está com receio da arbitragem no confronto contra o Cabofriense, pela última rodada do returno do Campeonato Carioca. "Pela má vontade que estão com o América, coloco este jogo sob suspeita", disse. As suspeitas do treinador se refere ao fato de América e Cabofriense estarem disputando para não ser rebaixados. As desconfianças do treinador foram baseadas em uma série de episódios envolvendo o clube de Édson Passos. Por causa de protestos da torcida contra o presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), Eduardo Vianna, o América sofreu a ameaça de ter seu estádio interditado. Além disso, o clube foi prejudicado pelas arbitragens sucessivas vezes.