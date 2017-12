Arbitragem revolta a Lusa novamente Não havia, nos vestiários da Portuguesa, no Canindé, neste sábado à tarde, alguém mais decepcionado do que o técnico Giba. Ele não teve dúvida em afirmar que se Celsinho e Cléber não fossem expulsos o seu time reunia amplas condições de ter vencido o Grêmio e o empate não teria ficado com um sentimento de derrota. "Nosso time voltou a jogar bem, mas não podemos dar motivos para a arbitragem e nem para os adversários roubarem pontos da gente", comentou o técnico, que evitou criticar diretamente os dois jogadores expulsos, preferindo lamentar o ocorrido. "Estávamos com bom volume de jogo, tínhamos empatado e poderíamos ter virado. Mas com dois a menos ficou impossível, novamente", completou. Para Giba, porém, a Portuguesa está na briga por uma das duas vagas na Série A em 2006. Apesar do empate em casa, o time soma quatro pontos e supera o Santa Cruz pelo saldo de gols O Náutico é o lanterna, com três pontos, enquanto o Grêmio lidera isoladamente com cinco. O técnico também teve que explicar os motivos que o levaram a deixar Johnson no banco de reservas durante todo o primeiro tempo. O angolano foi liberado para o jogo com uma liminar concedida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), apenas na sexta-feira. "Vínhamos treinando sem o Johnson desde o começo da semana e resolvi não arriscar, mesmo porque tudo aconteceu muito em cima da hora", repetiu Giba. Expulsos de forma infantil, Celsinho tentava explicar o inexplicável. "Só bati palmas para o juiz que tinha me dado um cartão amarelo", tentou justificar Celsinho, que tem mostrado muita inexperiência aos 17 anos para assumir a condição de craque do time. No jogo anterior, diante do Náutico, ele também foi o pivô da expulsão errada de Johnson e, conseqüentemente, responsável pela goleada sofrida por 4 a 1. A expulsão de Cléber não foi tão grave, mas ele tentou cavar um pênalti num lance normal. Foi penalizado com o amarelo, mas antes já tinha recebido o cartão. Por isso foi expulso. "O zagueiro me travou, por isso cai", disse, várias vezes. Para o volante Almir, um dos destaques do time, o juiz "se equivocou na expulsão do Cléber, mas nós temos elenco para buscar pontos lá em Porto Alegre". A Portuguesa, dia 12, sábado, enfrentará o Grêmio, no Estádio Olímpico, na abertura do returno do quadrangular.