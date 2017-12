Arbitral define Paulista da A3 Sem nenhuma mudança no regulamento utilizado nos últimos dois anos, o Conselho Arbitral do Campeonato Paulista da Série A3, equivalente à terceira divisão, definiu, nesta quinta-feira à tarde, na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF) a forma de disputa para a temporada de 2006. A competição começará no dia 29 de janeiro e terminará no dia 28 de maio. O prazo para inscrição de jogadores vai até o dia 23 de março. O preço dos ingressos para os jogos adotado no ano passado (R$ 6,00) foi mantido. O campeonato terá três fases. Na primeira, os 20 participantes estarão em dois grupos (1 e 2) de 10 clubes cada. Os quatro melhores de cada grupo se classificam para a etapa seguinte, enquanto os dois últimos de cada grupo caem para a Segunda Divisão de 2007. Na segunda fase, serão formados dois novos grupos, com seus membros jogando entre si em dois turnos dentros dos respectivos grupos. Os "campeões" (primeiros colocados) de cada um desses novos grupos da segunda fase disputarão o título. Os quatro clubes irão garantir o acesso à Série A-2 de 2007. Os grupos da primeira fase estão formados desta maneira: Grupo 1 - Votuporanga, Francana, Barretos, Monte Azul, Botafogo, Osvaldo Cruz, Matonense, Ferroviária, XV de Jaú e São Carlos. Grupo 2 - Santacruzense, Independente, Primavera, Itararé, Flamengo, ECO, Mauaense, São Bernardo, São José e São Vicente.