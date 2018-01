Árbitro alemão confessa na Justiça O árbitro Robert Hoyzer voltou a depor nesta quarta-feira na Justiça de Berlim e confirmou tudo o que tinha confessado antes: que ele participou da manipulação de resultados de 4 jogos, pela segunda e terceira divisões do futebol alemão, além do estopim do escândalo, a partida Paderborn 4 x 2 Hamburgo, pela Copa da Alemanha. Hoyzer, que na terça-feira tinha contado todos os detalhes num programa de televisão em rede nacional, forneceu aos promotores nesta quarta as informações sobre o esquema. A Federação Alemã de Futebol (DFB) decidirá nesta quinta sobre a reivindicação do Hamburgo, que exige a classificação sem a disputa de outro jogo com o Paderborn, já que a partida foi manipulada.