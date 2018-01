Árbitro alemão é banido do esporte A Federação Alemã de Futebol suspendeu para sempre o árbitro Robert Hoyzer. Ele é o pivô do maior escândalo do futebol alemão em 30 anos, no caso que envolve manipulação de resultados das partidas. Hoyzer confessou ter manipulado o resultado de quatro partidas e que ainda tentou alterar outras três, na segunda e na terceira divisão do campeonato nacional e também na Copa da Alemanha. A polícia alemã está investigando o caso, que tem ligações com a máfia croata, e já tem 25 suspeitos de envolvimento, incluindo 4 árbitros e 14 jogadores. A Federação Alemã, no entanto, decidiu perdoar a multa de 50 mil euros que tinha aplicado a Hoyzer. Mas ele está sendo processado judicialmente e corre risco de pegar até 10 anos de prisão. ?Hoyzer causou um imensurável dano ao futebol alemão e ao sistema de arbitragem?, afirmou Rainer Koch, da Federação Alemã, ao anunciar que o árbitro está banido do esporte.