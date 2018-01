Árbitro alemão é colocado em liberdade O ex-árbitro Robert Hoyzer, pivô do escândalo de manipulação de resultados em partidas de futebol na Alemanha, foi colocado em liberdade nesta sexta-feira, mas as acusações contra ele serão mantidas. A procuradoria de Berlim optou por pedir a libertação de Hoyzer depois que este ampliou seus depoimentos e falou com detalhes sobre todas as partidas que apitou como árbitro principal. Hoyzer, no entanto, terá que se apresentar três vezes por semana à polícia e seu passaporte foi retirado. As primeiras suspeitas contra Hoyzer surgiram em um jogo da Copa da Alemanha disputado entre o SC Paderborn e o Hamburgo apitado pelo árbitro em 21 de agosto de 2004. O Hamburgo vencia por 2-0 e Hoyzer marcou dois pênaltis, um deles claramente inexistente e outro duvidoso, a favor do Padeborn, além de expulsar o atacante do Hamburgo Emile Mpenza. No final, a partida terminou em 4-2 a favor do Padeborn, equipe da terceira divisão. Depois do jogo, a agência de apostas Oddset informou à Federação Alemã de Futebol (DFB) que foram registradas apostas altas a favor do Padeborn - cuja vitória era paga por 575 a 100 - o que gerou uma primeira investigação que não deu nenhum resultado. No entanto, em janeiro houve novas denúncias, da parte de colegas de Hoyzer, o que deu origem a uma nova investigação que levou o co-presidente da DFB, Theo Zwanziger, à convicção de que, pelo menos, no jogo do Hamburgo contra o Paderborn houve manipulação. Depois, Hoyzer confessou ter manipulado essa e outras partidas e se ofereceu para colaborar com as autoridades. Em seus testemunhos acusou juízes e jogadores supostamente envolvidos, contra os quais, por enquanto, não existem provas. O ex-árbitro também disse que a máfia para a qual trabalhou fez tentativas de manipulação de resultados no futebol grego e no austríaco.