Árbitro alemão é condenado a prisão O árbitro alemão Robert Hoyzer foi condenado nesta quinta-feira em Berlim a dois anos e cinco meses de prisão, por envolvimento no esquema de manipulação de resultados no futebol alemão em 2004. Hoyzer, de 26 anos, confessou ter recebido 70 mil euros para influenciar nos resultados de várias partidas atendendo a orientação do croata Ante Sapina, que organizava apostas clandestinas. O esquema já havia movimentado pelo menos 2 milhões de euros. Além de Hoyzer, um outro árbitro, Dominik Marks, também foi considerado culpado de manipulação e foi condenado a pena de 1 ano e meio de reclusão. Sapina foi condenado a 2 anos e 11 meses.