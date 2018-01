Árbitro alemão é oficialmente afastado O árbitro Robert Hoyzer foi oficialmente afastado nesta quinta-feira pela Federação Alemã de Futebol (DFB) por envolvimento com a manipulação de jogos no país. Nesta sexta, a comissão de controle da DFB decide se o Hamburgo disputará ou não a Copa da Alemanha, já que seu jogo com o Paderborn foi um dos alvos da fraude. E na Áustria, a polícia pode abrir processo contra um goleiro do SW Bregenz, que seria ligado ao esquema.