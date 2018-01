Árbitro alemão fica preso por 3 meses O juiz alemão Robert Hoyzer, que confessou envolvimento no esquema de manipulação de jogos para apostas da máfia croata, deve permanecer em prisão preventiva, em Berlim, por até três meses, sob custódia investigativa, segundo revelou o porta-voz da Justiça berlinense, Michael Grunwald. Apesar de ajudar os promotores na investigação do escândalo de apostas, Hoyzer, preso no dia 11, pode pegar dez anos de prisão se for condenado por envolvimento com atividades do crime organizado.