Árbitro atrapalha e Botafogo perde O juiz Amaurílio Saleão voltou a interferir no resultado de uma partida do Campeonato Carioca e pode ser apontado como principal responsável pela derrota do Botafogo para o Volta Redonda, por 3 a 2, hoje à tarde, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Ele anulou gol legítimo de Alexandre Gaúcho ainda no primeiro tempo, além de não ter marcado pênalti claro para o Alvinegro nesta etapa. Saleão havia dirigido Flu 3 x 1 América, em 24 de março, partida em que anulou dois gols legais da equipe americana. Além de Saleão, o goleiro Wagner também contribuiu bastante para a derrota de seu time. Ele falhou de forma grotesca no segundo gol do Volta Redonda. O primeiro gol do time da casa surgiu aos 17 minutos de jogo, com Gatão, de cabeça. Logo depois, o Botafogo teve o gol anulado e seu lateral-esquerdo Leandro foi expulso por reclamação. Os outros gols aconteceram na etapa final. Aos 6, Maciel chutou rasteiro e Wagner aceitou. Aos 15, novamente Gatão conferiu, ao aproveitar cobrança de falta de Flavinho. Em seguida, o Botafogo teve outro jogador expulso: Fábio Augusto, por falta violenta. Sem nenhuma justificativa, Saleão também expulsou o zagueiro Júlio César, do Volta Redonda. O Botafogo diminuiu aos 24, com Taílson. Aos 47, Váldson, em boa cobrança de falta, fez o segundo gol do Alvinegro.