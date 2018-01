Árbitro avisa que cartão foi pela falta, não pelo beijo O árbitro Ubiraci Damásio não puniu com cartão amarelo o zagueiro Cleberson, da Cabofriense, pelo beijo que o atleta lhe deu no rosto, num lance do segundo tempo da decisão da Taça Rio, domingo, entre o time da Região dos Lagos e o Botafogo, no Maracanã. A pena a Cleberson se deu por uma falta do jogador, que impediu um contra-ataque do time alvinegro. ?O cartão foi por causa da falta?, explicou Damásio. Ele revelou ter se surpreendido com a atitude do atleta. Assim que houve marcação da falta, Cleberson agarrou o árbitro pelo pescoço e encostou levemente sues lábios no rosto de Damásio. ?Ele me disse: ?Ubiraci, o senhor sabe tudo, mestre!? Eu nunca passei por situação parecida.? No momento em que aplicou o cartão amarelo, o árbitro disse a Cleberson: ?Não pode me beijar.? Mas, nesta segunda, ele contou que não se sentiu ofendido ou irritado com o zagueiro da Cabofriense. ?Eu conheço o Cleberson desde o tempo em que ele defendia os juvenis do Botafogo. Sempre foi um rapaz muito educado.? O beijo rendeu muitas brincadeiras para Damásio. Ele recebeu inúmeros telefonemas na noite de domingo e durante o dia de parentes e amigos. Todos queriam saber detalhes do lance. Teve de ouvir diversas gozações. ?Nunca na minha vida o telefone de casa e o celular tinham tocado tantas vezes num espaço de tempo tão pequeno.?