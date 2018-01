Árbitro carioca entrega sigilos ao STJD O árbitro carioca Wagner Tardelli, credenciado pela Fifa, vai entregar nesta quinta-feira seus sigilos bancário e telefônico à Presidência do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Ele tomou a iniciativa isoladamente e disse que os demais árbitros brasileiros do quadro da Fifa deveriam tomar a mesma medida. ?Para o bem do futebol, o Edilson Pereira de Carvalho está fora, está banido do esporte?, disse Tardelli, em entrevista à Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte. Tardelli acrescentou que o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, Armando Marques, não tem nenhuma culpa pelo esquema de corrupção envolvendo árbitros do Brasil.