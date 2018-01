Árbitro condenado a 10 anos de prisão O árbitro chinês Gong Jianping, foi condenado nesta quarta-feira a 10 anos de prisão por um tribunal de Pequim, por receber suborno em partidas do campeonato da primeira divisão do futebol chinês. Professor no Instituto de Desportes de Pequim, Gong Jianping teria confessado que recebeu 370 mil yuans (US$ 44.740) para favorecer determinadas equipes, durante a temporada 2000/01. As informações são da televisão nacional da China, CCTV.