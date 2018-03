Árbitro de Inter x Vasco é suspenso O presidente da Comissão Nacional de Arbitragens, Armando Marques, informou que o árbitro da partida Internacional e Vasco, o paranaense Heber Roberto Lopes, está suspenso temporariamente por causa de sua má atuação no jogo de ontem no Beira-Rio. De acordo com o dirigente, o juiz foi "arrogante, imperialista e nariz em pé". Já o árbitro Sálvio Spíndola, que apitou Corinthians e Santos, foi absolvido por Marques, que considerou correta sua atuação na parte técnica. No entanto, Spíndola não teve o seu nome inscrito entre os juízes que participaram do sorteio da escolha dos árbitros da rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro.