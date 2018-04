Árbitro é afastado após polêmica atuação no Mineirão

O árbitro Evandro Rogério Roman foi suspenso por 30 dias em razão da sua polêmica atuação de quarta-feira à noite no Mineirão, durante a vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. O clube mineiro reclama de pelo menos três pênaltis não marcados a seu favor.

Eduardo Maluf, diretor de futebol do Cruzeiro, enviou nesta quinta-feira um protesto à CBF. "O nível da arbitragem do Campeonato Brasileiro é muito ruim. O Roman não tem preparo psicológico, não tem critério na marcação de faltas. Ele errou em lances capitais e prejudicou claramente o Cruzeiro", disse o dirigente.

O presidente do Cruzeiro, Zezé Perrella, também se manifestou sobre o assunto nesta quinta-feira, ao divulgar uma carta de protesto intitulada "vergonha e indignação". "A partida entre Cruzeiro e Palmeiras entrou para a relação dos grandes absurdos do futebol brasileiro em 2009", diz a nota.

Luiz Gonzaga Belluzzo, presidente do Palmeiras, disse concordar com apenas uma das reclamações do Cruzeiro: na jogada em que Jumar acertou Fabrício na área. "Foi pênalti, eu não escondo", afirmou o dirigente palmeirense. "Mas nos outros lances não há motivo para tanta reclamação."