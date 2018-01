Árbitro é encontrado morto no Rio O árbitro de futebol Válter Senra foi encontrado morto nesta segunda-feira, em sua casa, em Petrópolis, na região serrana do Rio. Ele estava deitado na cama de seu quarto, sem marcas de violência. A polícia trabalha com duas hipóteses: a de ele ter sofrido uma parada cardíaca "de ordem natural" ou provocada pela ingestão excessiva de remédios. Válter Senra tinha fama de bom árbitro, trabalhou em dezenas de jogos dos campeonatos Carioca e Brasileiro e era polêmico por assumir publicamente sua homossexualidade. Por isso, ganhou o apelido de "Bianca", que sempre contestou, entre alguns boleiros. Por várias vezes, indispôs-se com a cúpula do futebol carioca, entre os quais o presidente do Vasco, Eurico Miranda, que chegou a vetar seu nome para apitar jogos do clube por causa de sua opção sexual. Válter Senra trabalhou pela última vez em 2 de fevereiro, no jogo América 4 x 0 Flamengo, pelo Campeonato Carioca.