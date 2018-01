Árbitro expulsa 22 e acaba com jogo Em uma situação sem precedentes no futebol, o árbitro Rodrigo Badilla expulsou os 22 jogadores que estavam em campo na partida amistosa entre os times do Santa Bárbara, da Costa Rica, e Puebla, do México. O volante do time costa-riquenho, Ronald Chavez, fez uma falta violenta em um jogador adversário, gerando uma briga generalizada entre os atletas das duas equipes. Badilla expulsou os 22 atletas e encerrou a partida aos 27 minutos do primeiro tempo.