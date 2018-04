Árbitro gaúcho vai apitar a final do Campeonato Mineiro

SÃO PAULO - O clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético do próximo domingo, que apontará o campeão estadual de 2013, será apitado por um árbitro de fora do estado. O gaúcho Leandro Vuaden foi anunciado hoje pela Federação Mineira de Futebol como árbitro principal do jogo. Ele será auxiliado por Rodrigo Pereira Joia e Rodrigo Henrique Correa, ambos do Rio de Janeiro. O trio tem escudo da Fifa.

A primeira partida da decisão, vencida pelo Atlético por 3 a 0, também não teve nenhum mineiro na arbitragem. Na ocasião, o jogo foi comandando por Luiz Flávio de Oliveira, de São Paulo, auxiliado por Alessandro Rocha Matos, da Bahia, e por Fábio Pereira, de Tocantins. A decisão de utilizar árbitros de fora do estado foi referendada pelos clubes.